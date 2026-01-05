Nach nur 33 Tagen: Celtic trennt sich vom nächsten Trainer

Nach acht Pflichtspielen muss Trainer Wilfried Nancy den schottischen Meister Celtic Glasgow schon wieder verlassen. Zur schnellen Trennung trägt indirekt auch ein deutscher Coach bei.

Glasgow (dpa) – Nur 33 Tage nach seiner Vorstellung hat sich Celtic Glasgow von Trainer Wilfried Nancy getrennt. Das gab der schottische Meister nach der 1:3-Niederlage am Samstag im «Old Firm» gegen die Glasgow Rangers um den deutschen Coach Danny Röhl bekannt. Angaben zu einer Nachfolge machte der Verein zunächst nicht.

Mit der Trennung endet ein großes Missverständnis bei dem schottischen Traditionsclub. Nancy verlor gleich seine ersten vier Spiele als Celtic-Trainer, darunter auch das Finale des Ligapokals gegen den FC St. Mirren (1:3).

Niederlage im «Old Firm» war eine zu viel

Insgesamt gab es für die Mannschaft unter dem 48 Jahre alten Franzosen in acht Pflichtspielen sechs Niederlagen. In der Liga belegt Celtic den zweiten Platz – sechs Zähler hinter Tabellenführer Heart of Midlothian und punktgleich mit den drittplatzierten Rangers.

Nancy war erst am 3. Dezember als neuer Trainer vorgestellt worden, einen Tag später übernahm er das Training. Die Amtszeit Nancys war damit sogar etwas kürzer als die Interimszeit seines Vorgängers Martin O'Neill, der nach dem Rücktritt von Erfolgscoach Brendan Rodgers am 27. Oktober an der Seitenlinie übernommen hatte.