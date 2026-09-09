Nach dem Vorrunden-Aus bei der ersten WM-Teilnahme in der Geschichte von Curacao hatte Trainer Advocaat seine Zukunft noch offen gelassen. Nun hat der Niederländer einen neuen Vertrag unterschrieben.

Willemstadt (dpa) – Dick Advocaat bleibt ein weiteres Jahr der Cheftrainer der Fußball-Nationalmannschaft von Curaçao. Der Niederländer habe einen neuen Vertrag bis zum Sommer 2027 unterschrieben, teilte der Fußball-Verband der niederländischen Karibikinsel in den sozialen Medien mit. «Wir haben gemeinsam etwas Besonderes erreicht, und ich freue mich darauf, gemeinsam mit den Spielern und dem Trainerstab auf dem Erreichten weiter aufzubauen», sagte Advocaat in der Mitteilung.

Die bisherige Amtszeit des 78-Jährigen bei Curaçao verlief etwas ungewöhnlich. Der frühere Nationaltrainer der Niederlande hatte Curaçao zur ersten WM-Teilnahme der Geschichte geführt.

Punktgewinn gegen Ecuador

Anfang des Jahres war Advocaat dann aber aus familiären Gründen zurückgetreten, um mehr Zeit mit seiner erkrankten Tochter verbringen zu können. Wenige Wochen später kehrte der Niederländer jedoch überraschend auf die Trainerbank zurück, um die Mannschaft bei der ersten WM der Verbandsgeschichte zu betreuen.

Nach der deutlichen Auftaktniederlage gegen Deutschland (1:7) trotzte sein Team Ecuador ein 0:0 ab und holte damit den ersten WM-Punkt der Landesgeschichte. Im abschließenden Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste verlor der WM-Debütant mit 0:2. Nach dem Aus in der Vorrunde hatte der Chefcoach seine Zukunft noch offen gelassen.