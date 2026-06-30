Mit vier Titeln endet das Kapitel Inter Mailand für den ehemaligen Mönchengladbach-Keeper. Der 37-jährige Torwart wird mit einem Verein aus Belgien in Verbindung gebracht.

Mailand (dpa) – Der frühere Bundesliga-Torwart Yann Sommer verlässt den amtierenden italienischen Meister Inter Mailand. Der auslaufende Vertrag des Schweizer Schlussmanns werde nicht verlängert, teilten die Mailänder in einer Mitteilung mit. Sommer verabschiedet sich damit nach drei Saisons und vier Titeln von den Nerazzurri.

Zum Abschied veröffentlichte Inter Mailand auf seiner Website eine Danksagung an den Schweizer und beendete den Text mit den Worten: «Danke, Yann. Es war uns eine Ehre, gemeinsam mit dir zu gewinnen.»

Wechsel nach Belgien im Gespräch

Der 37-Jährige gewann mit den Mailändern zweimal die italienische Meisterschaft und jeweils einmal den Pokal und den Superpokal. In der Bundesliga stand der Schweizer neun Jahre lang bei Borussia Mönchengladbach zwischen den Pfosten, ehe er für eine Saison zum deutschen Rekordmeister Bayern München wechselte.

Wie es für Sommer in der kommenden Saison weitergeht, ist noch unklar. Zuletzt war der Schlussmann immer wieder mit dem FC Brügge aus Belgien in Verbindung gebracht worden.