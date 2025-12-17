Nach Comeback: Flicks Lob mit klarer Botschaft an ter Stegen

Der deutsche Nationalkeeper darf bei seinem Comeback ein wenig Eigenwerbung betreiben, mehr nicht. Wie geht es für den Ex-Gladbacher im Winter weiter?

Barcelona (dpa) - Das Lob von Hansi Flick für den deutschen Nationalkeeper Marc-André ter Stegen nach dem Comeback im Tor des FC Barcelona war mit einer unmissverständlichen Botschaft verbunden. «Nur für dieses Spiel» sei die Entscheidung pro ter Stegen gewesen, sagte der frühere Bundestrainer, nachdem der Ex-Mönchengladbacher beim 2:0 im Pokal bei Drittligist CD Guadalajara erstmals nach 212 Tagen wieder im Tor der Katalanen gestanden hatte.

Verlernt hat ter Stegen trotz der langen Pause im Zuge der Rückenoperation nichts. Der 33-Jährige blieb in den wenigen Szenen, bei denen er geprüft wurde, ohne Fehler. «Er ist der Kapitän der Mannschaft. Er hatte die Chance zurückzukehren und hat sie genutzt. Er hat dem Verein viel gegeben und verdient Respekt», so Flick, für den der im Sommer für 25 Millionen Euro verpflichtete Joan Garcia aber die Nummer eins bleibt.

Wechsel im Winter?

So verschaffte Flick seinem deutschen Landsmann immerhin die Möglichkeit, vor der Winter-Transferperiode ein wenig Eigenwerbung für mögliche Interessenten zu betreiben. Wohl nicht ohne Hintergedanken, denn auch Barcelona ist sehr daran interessiert, das hohe Gehalt seines langjährigen Torhüters einzusparen. Zumal die Katalanen in dem polnischen Routinier Wojciech Szczesny einen weiteren erfahrenen Schlussmann in ihren Reihen haben.

Und Barça weiß um die Dringlichkeit bei ter Stegen, Einsatzzeit zu bekommen. Will er bei der WM im kommenden Sommer (11. Juni bis 19. Juli) bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Tor stehen, benötigt er Spielpraxis. Das hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann jüngst bereits betont: «Marc muss sich entweder in Barcelona durchsetzen oder einen Club finden, bei dem er spielt.»

Schwieriger Torhütermarkt in Europa

Kein einfaches Unterfangen für ter Stegen. Die Torhüterpositionen bei den großen europäischen Clubs sind allesamt gut besetzt. Der englische Rekordmeister Manchester United wurde in der Vergangenheit als möglicher Interessent gehandelt, wenngleich die Red Devils im Sommer eine zweistellige Millionensumme für das belgische Torhütertalent Senne Lammens zahlten. Dazu ist Man United nicht einmal im europäischen Geschäft vertreten. Auch Clubs wie Ajax Amsterdam, Besiktas Istanbul oder der FC Bologna, die im Tor Bedarf haben, weisen nicht gerade eine große Strahlkraft auf.

Und darauf zu vertrauen, dass er als Nummer zwei oder drei in Barcelona trotzdem wieder ins deutsche Tor zurückkehrt, sollte ter Stegen nicht. Denn sein Vertreter in der DFB-Elf, Oliver Baumann, konnte in den vergangenen Monaten überzeugen. Auch ein mögliches Comeback von Manuel Neuer wurde zumindest medial immer wieder debattiert und dürfte im nächsten Jahr erst recht an Fahrt gewinnen, sollte sich an dem derzeitigen Status nichts ändern.

Streit mit Barça im Sommer

So bleibt für ter Stegen wohl nur ein Leihgeschäft für ein halbes Jahr. Denn sein gut dotierter Vertrag in Barcelona läuft noch bis 2028. Für den finanziell angeschlagenen Club war dies bereits im Sommer ein Problem, als es um die Registrierung neuer Spieler ging. Zwischenzeitlich befanden sich Spieler und Verein im Streit, weil ter Stegen die Einverständniserklärung verweigerte, dass der Club den ärztlichen Bericht nach seiner Operation an die Liga weiterleiten durfte. Der Club wollte sich so finanziellen Spielraum verschaffen. Am Ende legten beide Seiten den Streit bei.

Stark abgekühlt ist das Verhältnis trotzdem. Dabei schien ter Stegen einst der perfekte Torhüter für die Katalanen zu sein. Nach seiner Ankunft vor über elf Jahren wurde er aufgrund seiner fußballerischen Fähigkeiten selbst von Stars wie Lionel Messi hochgelobt. Und der Erfolg stellte sich auch gleich ein: 2015 hielt ter Stegen bereits den Champions-League-Pokal in den Händen.