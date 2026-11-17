Für das niederländische Team ist das 0:5 die höchste Niederlage seit 67 Jahren. Experten und Medien üben harsche Kritik. Rafael van der Vaart fühlt sich an einen «Sack Kartoffeln» erinnert.

Berlin (dpa) – Rafael van der Vaart mochte kaum mehr hinsehen, und daheim in den Niederlanden war der Schock nach der größten Schmach seit 67 Jahren groß. Von einer «Bankrotterklärung» schrieb das «Algemeen Dagblad» nach der deftigen 0:5-Pleite in der Nations League beim großen Rivalen Deutschland im Berliner Olympiastadion.

«Es wirkte, als hätten sie sich alle in die Hose gemacht. Wie ein Sack Kartoffeln», wählte der frühere HSV-Star Rafael van der Vaart als Experte beim TV-Sender NOS deutliche Worte. Es sei ein trostloser Anblick gewesen, so der Vize-Weltmeister von 2010. «Aber ich fand Deutschland eigentlich auch ziemlich mittelmäßig. Das ist sicher nicht die beste deutsche Mannschaft, gegen die wir je gespielt haben. Und trotzdem verliert man 5:0. Dafür sollte man sich wirklich schämen.»

Das 50. Duell der beiden Fußball-Großmächte geriet zu einem «Debakel», wie es «De Volkskrant» formulierte. Was hatten sich beide Teams in der Vergangenheit für große Duelle geliefert: das WM-Finale 1974 mit dem deutschen Triumph (2:1), die Revanche von Oranje beim EM-Titel 1988 (1:2) oder das Hass-Duell zwei Jahre später bei der WM in Italien (2:1). Immer ging es knapp zu – bis zum Montagabend. Das 0:5 war die höchste Niederlage von Oranje seit dem 0:7 gegen Deutschland am 21. Oktober 1959, als die Niederlande noch keine große Fußball-Nation war.

Bondscoach Xavi: «Sind zusammengebrochen»

«Das heute ist ein Schock für mich», sagte der 46 Jahre alte Bondscoach Xavi, der wie Jürgen Klopp erst im Sommer sein Amt angetreten hat. «Nach dem 2:0, 3:0 sind wir zusammengebrochen, das darf nicht passieren», sagte er nach der ersten Niederlage in seinem sechsten Spiel als Oranje-Coach. Xavi übernahm die Verantwortung und ergänzte: «Wir können das nicht akzeptieren, wir müssen etwas ändern bis März.»

Das niederländische Debakel gipfelte in eine Art Krisenbesprechung auf dem Platz, als Torhüter Bart Verbruggen die Mannschaft nach dem Treffer zum 0:5 zusammenfaltete. «Ehrlich gesagt kann ich mir das gar nicht ansehen. Ein Torwart macht so etwas – und ich denke mir: Du hast gerade fünf Gegentore kassiert. Man kann zwar nicht erwarten, dass man jeden Ball hält, aber du warst ja nicht einmal annähernd dran», kritisierte van der Vaart: «Es gibt keinen Grund, sich so im Kreis zusammenzustellen. So etwas passiert höchstens im Jugendfußball.»

Böses Erwachen nach 7:0 gegen Griechenland

Dabei hatte die Elftal erst am vergangenen Freitag 7:0 gegen Griechenland gewonnen. «Wir neigen dazu, uns für großartig zu halten, sobald es einmal gut läuft. Und dann folgt meist ein böses Erwachen», betonte der Ex-Schalker Youri Mulder.

Die niederländischen Spieler hatten nach der Lehrstunde jedenfalls ein schlechtes Gewissen. «Für mich ist das einer der absoluten Tiefpunkte, seit ich die Ehre habe, das niederländische Trikot zu tragen», sagte Torhüter Verbruggen. «Sie haben fünf Tore erzielt, aber es hätten genauso gut acht sein können. Ich kann noch nicht genau sagen, woran es lag, aber wir wurden schlichtweg überrollt.» Die Einstellung habe gefehlt. «Das ist inakzeptabel. Ich schäme mich.» Kapitän Denzel Dumfries sprach von «kollektivem Versagen».

Immerhin hat Oranje trotzdem als Gruppenzweiter das Viertelfinale der Nations League erreicht. Ein Trost war dies aber kaum.