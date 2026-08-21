Cagliari-Stürmer Yael Trepy überlebt einen dramatischen Badeunfall an der Costa Smeralda auf Sardinien. Jetzt kann er wieder lächeln - es geht ihm besser.

Cagliari (dpa) – Der nach einem Badeunfall auf Sardinien beinahe ertrunkene Fußballprofi Yael Trepy ist von der Intensivstation verlegt worden. Der 20 Jahre alte Stürmer des italienischen Serie-A-Clubs Cagliari Calcio werde nun auf einer Lungenstation eines Krankenhauses in der sardischen Stadt Sassari behandelt, teilte der Verein mit. Der Genesungsprozess des Profis verlaufe positiv.

Trepy war am vergangenen Wochenende in einem Swimmingpool einer Villa an der luxuriösen Costa Smeralda in Schwierigkeiten geraten und beinahe ertrunken. Wie Medien berichteten, soll er nicht schwimmen können und in den tieferen Bereich des Beckens geraten sein. Er wurde bewusstlos aus dem Wasser geholt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Vor wenigen Tagen aus Koma erwacht

Dort musste er ins künstliche Koma versetzt werden, aus dem er vor wenigen Tagen erwacht ist. Trepys Zustand habe sich inzwischen verbessert. Am Donnerstag postete Cagliari ein Foto von Trepy in dem Krankenhaus in den sozialen Medien, dort ist er bei Bewusstsein und lächelnd zu sehen.

Die Leiterin der Intensivstation, Stefania Milia, sagte: «Der Patient befindet sich weiterhin in einem stabilen klinischen Zustand und benötigt keine weitere intensivmedizinische Betreuung.» Sein Atemzustand werde streng überwacht.

Seit Anfang des Jahres in erster Mannschaft von Cagliari

Trepy, der in Frankreich geboren wurde, kam 2023 in die Jugendmannschaft von Cagliari, zuvor spielte er bei US Créteil-Lusitanos. Sein Debüt für die erste Mannschaft des Clubs gab der Stürmer Anfang des Jahres bei Cremonese und erzielte schon bei diesem Spiel seinen ersten Treffer. Letzte Woche stand er noch in der Startelf beim Coppa-Italia-Sieg von Cagliari gegen Arezzo.