Eine Stunde hilft Thomas Müller seinen Whitecaps beim Weiterkommen im kanadischen Titelrennen. Ein Finale gegen den Lokalrivalen ist diesmal nicht mehr möglich.

Calgary (dpa) – Thomas Müller ist mit den Vancouver Whitecaps problemlos in das Halbfinale der kanadischen Fußball-Meisterschaft eingezogen. Dem Titelverteidiger und Sieger der vergangenen vier Jahre genügte im Viertelfinal-Rückspiel beim Cavalry FC nach dem 4:1 im Hinspiel ein 1:1 (0:0).

Hinspiel-Torschütze Müller kam in Calgary für eine knappe Stunde zum Einsatz und wurde beim Stand von 0:0 ausgewechselt. Vancouver geriet vor 6.000 Zuschauern danach zwar in Rückstand, aber nicht mehr in Gefahr und glich durch den eingewechselten Mihail Gherasimencov kurz vor Schluss aus.

Gegner der Whitecaps im Halbfinale um die Canadian Championship ist CF Montreal nach dem Weiterkommen gegen den Vancouver FC. Gegen den Lokalrivalen hatte Müller mit den Whitecaps im vorigen Jahr seinen ersten Titel errungen. Der 36 Jahre alte Weltmeister von 2014 hat zuletzt auch die laufende Weltmeisterschaft als Experte bei MagentaTV begleitet.