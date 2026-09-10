Thomas Müller muss im MLS-Spiel der Vancouver Whitecaps gegen Los Angeles Galaxy früh verletzt vom Platz. Durch einen 3:0-Sieg behaupten die Kanadier die Tabellenführung in der Western Conference.

Vancouver (dpa) – Der frühere Fußball-Nationalspieler Thomas Müller ist beim Sieg der Vancouver Whitecaps verletzungsbedingt ausgewechselt worden. Beim 3:0-Erfolg der Kanadier in der nordamerikanischen Profiliga MLS gegen Los Angeles Galaxy um Marco Reus humpelte Müller in der 27. Minute vom Feld, nachdem er einen Schlag abbekommen hatte. Was sich der frühere Spieler des FC Bayern genau zugezogen hat, ist noch unklar.

Zuvor hatte der Weltmeister von 2014 die Führung der Vancouver Whitecaps durch Brian White (8.) mit einem schönen Heber vorbereitet. Ryan Gauld (57.) und Bruno Caicedo (90.) sorgten für den 3:0-Endstand. Müllers Landsmann Reus wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt, konnte die Niederlage von Los Angeles Galaxy aber nicht abwenden.

Durch den souveränen Sieg behaupteten die Vancouver Whitecaps die Tabellenführung in der Western Conference vor Houston Dynamo. Los Angeles Galaxy und Reus finden sich nach 24 Spielen auf dem zwölften Rang in der Tabelle wieder.