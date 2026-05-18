Die Rückkehr von José Mourinho zu Real Madrid soll bereits beschlossene Sache sein. Eine Bestätigung der Königlichen steht noch aus. Bekommt der Trainer die Real-Stars in den Griff?

Madrid (dpa) – Startrainer José Mourinho steht einem Bericht zufolge kurz vor der Rückkehr zum spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid. Wie Transferexperte Fabrizio Romano mitteilte, haben sich die Königlichen mit dem Portugiesen auf einen Zwei-Jahres-Vertrag geeinigt. Nach dem Spiel gegen Athletic Bilbao am nächsten Samstag soll Mourinho demnach den Kontrakt unterschreiben. Von Real gab es bislang keine Bestätigung.

Mourinho, der aktuell Benfica Lissabon trainiert, hatte die Madrilenen bereits zwischen 2010 und 2013 trainiert. Dabei gewann er 2011 den spanischen Pokal und 2012 die Meisterschaft.

Real-Präsident Florentino Pérez gilt als großer Anhänger von Mourinho, dessen Vertrag bei Benfica noch ein Jahr läuft. Der Trainer soll aber eine Ausstiegsklausel besitzen und wollte sich zu seinem möglichen Abschied von Portugals Rekordchampion zuletzt nicht konkret öffentlich äußern. Mit Benfica hatte «The Special One» in dieser Saison die Meisterschaft verpasst.

Kein Erfolg mit Xabi Alonso und Arbeloa

Der 63-Jährige folgt in Madrid auf Alvaro Arbeloa, der die Königlichen auch nicht zurück in die Erfolgsspur führen konnte und am Ende ohne Titel blieb. In der Königsklasse war der Hauptstadt-Club im Viertelfinale an Bayern München gescheitert, in der Meisterschaft hatte man wieder gegen Erzrivale FC Barcelona das Nachsehen.

Real war mit dem früheren Leverkusener Meistertrainer Xabi Alonso in die Saison gestartet, nach einem halben Jahr musste der langjährige Mittelfeldstar aber wieder gehen. Immer wieder war über Differenzen mit Starspielern wie dem exzentrischen Vinícius Junior berichtet worden.