Der Chef des Weltfußballverbands FIFA, Gianni Infantino, will russischen Teams wieder eine internationale Bühne geben. In Moskau kommen solche Gedankenspiele naturgemäß gut an.

Moskau (dpa) – Der Kreml hat erfreut auf die Worte von FIFA-Präsident Gianni Infantino zu einer möglichen Rückkehr Russlands in den internationalen Fußball reagiert. «Die Rechte unserer Fußballer und unserer Nationalelf müssen wiederhergestellt werden und sie müssen die Möglichkeit erhalten, an internationalen FIFA-Wettbewerben teilzunehmen», sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow russischen Nachrichtenagenturen zufolge. Es sei erfreulich, dass solche Erwägungen inzwischen auch bei der Organisation selbst stattfänden. Er begrüße Infantinos Aussagen, sagte Peskow.

Zuvor hatte der FIFA-Präsident erklärt, dass der Ausschluss Russlands von den internationalen Wettbewerben zu nichts geführt habe, außer zu einer Zunahme von Frust und Hass. Er sprach sich für die Wiederzulassung russischer Teams aus. Wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind Vereine und Nationalmannschaft derzeit für internationale Wettbewerbe gesperrt.