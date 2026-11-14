Die Niederlande sorgen in der Nations League gegen Griechenland für ein Torfestival. Der Ersatz-Kapitän von Oranje genießt das Spektakel, die Medien äußern sich euphorisch. Nur einer bleibt ruhig.

Amsterdam (dpa) – Während die begeisterten Oranje-Fans auf den Rängen in der Johan-Cruyff-Arena in Amsterdam ihrer Mannschaft nach einem beeindruckenden Sieg zujubelten, nahm Coach Xavi Hernández das 7:0-Spektakel gegen Griechenland fast schon wie selbstverständlich hin. «Ich war nicht überrascht, denn im Training lief es schon sehr gut», sagte der Bondscoach nach dem Torfestival am fünften Spieltag der Nations League.

Deutlich euphorischer drückten sich die niederländischen Medien aus. Als «Monstersieg» betitelte die Rundfunkanstalt NOS den Erfolg über Griechenland. Von einer «mitreißenden Show» schrieb die Zeitung «de Volkskrant». Die niederländischsprachige «Het Nieuwsblad» aus Belgien hatte Mitleid mit dem Oranje-Gegner und bezeichnet den Ausgang der Partie als «griechische Tragödie».

Ersatz-Kapitän de Jong genießt

Mittelfeldspieler Frenkie de Jong, der den verletzt fehlenden Virgil van Dijk als Kapitän ersetzte, habe das Spiel «auf jeden Fall genossen». «Ich hoffe, alle haben es genossen, auch die Menschen zu Hause.» Die Niederlande jedenfalls scheinen nach der Galavorstellung von Dreierpacker Tijjani Reijnders und dem Ex-Dortmunder Donyell Malen, der zum Endstand traf und zwei weitere Tore vorbereitete, bereit zu sein für das Gruppenfinale am Montag gegen die DFB-Auswahl von Bundestrainer Jürgen Klopp in Berlin (20.45 Uhr/ARD).

«Es wird im Allgemeinen schwer, dieses Niveau zu halten, und ganz besonders gegen Deutschland. Ich möchte das jetzt genießen, und morgen schauen wir weiter», sagte Xavi.

Niederlande so gut wie im Viertelfinale der Nations League

Nach dem Heimsieg führt Oranje die Gruppe in der Nations League mit drei Punkten Vorsprung vor Griechenland und Deutschland an. Ein Unentschieden reicht den Niederlanden damit zum sicheren Weiterkommen ins Viertelfinale, das im März in Hin- und Rückspiel ausgetragen wird. Aufgrund der überragenden Tordifferenz im Direktvergleich mit Deutschland und Griechenland dürfte sich die Elftal selbst eine Niederlage mit 13 Toren Unterschied erlauben.

«Aber wir wollen einfach gewinnen und gut spielen», stellte Xavi trotz der komfortablen Ausgangslage klar. Denn ums Prestige geht es im Klassiker gegen Deutschland allemal. «Es ist immer ein besonderes Spiel», betonte de Jong.