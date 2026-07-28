Neuer Fußball-Nationaltrainer
Moïne Chaabani folgt auf Renard als Auswahlcoach Tunesiens
Hervé Renard
Für Hervé Renard war nach der WM wieder Schluss als Nationaltrainer Tunesiens. Der Nachfolger ist gefunden. (Archivbild)
Matias Delacroix. DPA

Bei der WM verschleißen die Nordafrikaner zwei Trainer. Nun bekommt ein einheimischer Coach einen Vierjahresvertrag.

Tunis (dpa) – Moïne Chaabani ist neuer Trainer der tunesischen Fußball-Nationalmannschaft. Der 45-Jährige tritt die Nachfolge von Hervé Renard an, der die Nordafrikaner bei der WM für zwei Spiele betreute, mit zwei Niederlagen aber das Vorrunden-Aus nicht vermeiden konnte. Nach der klaren 1:5-WM-Auftaktpleite gegen Schweden war Trainer Sabri Lamouchi freigestellt worden.

Chaabani erhält einen Vierjahresvertrag, wie der Verband mitteilte. Mit Espérance Sportive de Tunis gewann der Tunesier 2018 und 2019 die afrikanische Champions League. Zuletzt trainierte er seit Februar 2024 den marokkanischen Verein Renaissance Sportive de Berkane.

© dpa-infocom, dpa:260728-930-452153/1

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