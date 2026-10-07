Keine Tore für Müller und Lewandowski im Duell der ehemaligen Bayern-Kollegen. Nach der Niederlage in Chicago: Was bedeutet das für Vancouvers Playoff-Chancen in der Western Conference?

Chicago (dpa) – Thomas Müller hat das Duell gegen seinen ehemaligen Bayern-Teamkollegen Robert Lewandowski in der nordamerikanischen Profiliga MLS verloren. Der 37 Jahre alte Ex-Weltmeister Müller unterlag im Nachholspiel mit den Vancouver Whitecaps bei Chicago Fire mit 1:3 (0:1).

Müller und Lewandowski saßen zu Beginn auf der Bank, wurden erst später in die Partie eingewechselt und blieben ohne Tore. Jonathan Bamba (9. Minute), Philip Zinckernagel (50.) und Maren Haile-Selassie (88.) nach Vorlage des in der 75. Minute eingewechselten Lewandowski erzielten die Tore für Chicago. Vancouver konnte zwischenzeitlich durch Mathias Laborda (73.) verkürzen. Müller kam für das kanadische Team zu Beginn der zweiten Hälfte ins Spiel.

Vancouver ist trotz der Niederlage weiter Tabellenerster der Western Conference mit drei Punkten Vorsprung auf das Team aus St. Louis. Damit haben die Whitecaps um den früheren Bayern-Star die Playoffs fest im Blick.