Nach einer Niederlage in Antalya trennt sich Samsunspor von seinem deutschen Trainer - und verkündet das Ende zu einer ungewöhnlichen Uhrzeit.

Samsun (dpa) – Am frühen Morgen hat der türkische Fußball-Erstligist Samsunspor die Trennung von Trainer Thomas Reis veröffentlicht. «Danke Thomas», verabschiedete der Club den 52 Jahre alten Fußball-Lehrer um 1.27 Uhr auf der Platfform X in deutscher Sprache. Der ehemalige Coach des VfL Bochum und des FC Schalke 04 hatte Samsunspor zur Saison 2024/25 übernommen und in der ersten Saison auf Platz drei geführt.

Der türkische Club würdigte das Abschneiden mit dem Erreichen der Conference League in seiner Mitteilung als «historischen Erfolg». In der aktuellen Tabelle liegt Samsunspor nach der 1:3-Niederlage am Freitagabend bei Antalyaspor auf Rang sieben.