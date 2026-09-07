Neuer Trainer, alter Mittelfeldstratege: Auch unter Neu-Coach Slaven Bilic spielt Fußball-Star Luka Modric weiter für Kroatiens Nationalteam. Ein paar Einschränkungen gibt es für den noch 40-Jährigen.

Zagreb (dpa) – Auch mit 40 Jahren ist nicht Schluss: Kroatiens Fußball-Star Luka Modric spielt weiter für die Nationalmannschaft. Der Mittelfeldspieler von AC Mailand gehört zum Aufgebot des neuen Auswahltrainers Slaven Bilic für die anstehenden Spiele in der Nations League. «Er ist sowohl auf als auch neben dem Platz extrem wichtig. Modric war Mailands bester Spieler gegen Juventus. Ich musste ihn nicht überzeugen – er brennt für Kroatien und die Nationalmannschaft, daher ist es eine Win-win-Situation», sagte der frühere Bundesliga-Profi des Karlsruher SC bei der Vorstellung seines Kaders.

Modric, der am Mittwoch 41 Jahre alt wird, hatte erst im Juli seinen Vertrag in Mailand um ein weiteres Jahr bis Mitte 2027 verlängert, nachdem er mit der Nationalmannschaft bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko bereits im Sechzehntelfinale ausgeschieden war. «Die besten Spieler spielen für das Nationalteam – das ist das einzige Kriterium», erklärte Bilic.

Modric als Teilzeitkraft

Zugleich stellte er klar, dass sein Mittelfeldstratege Modric nur als Teilzeitkraft vorgesehen ist. «Er wird nicht alle vier Spiele bestreiten. Er wird in einem Tempo spielen, das ihm und uns passt, ähnlich seinem Rhythmus bei Milan. Das müssen wir respektieren, und es ist das Beste für alle. Über seine Rolle abseits des Platzes zu diskutieren – das ist unnötig», sagte Bilic.

Kroatien spielt in der Gruppe A3 zum Auftakt am 26. September in Tschechien. Drei Tage später tritt die Auswahl bei Weltmeister Spanien an. Anschließend folgen die Heimspiele gegen England und Spanien.