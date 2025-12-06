Mit Ecken-Tor: Newcastle siegt vor Leverkusen-Duell

Nach schwachem Liga-Start kann sich Newcastle United mit Nick Woltemade und Malick Thiaw in der Tabelle nach oben orientieren. An der Spitze gibt es mittlerweile einen Dreikampf.

Newcastle (dpa) – Newcastle United kommt mit Nick Woltemade und Malick Thiaw in der englischen Premier League immer besser in Schwung. Das Team der beiden deutschen Fußball-Nationalspieler siegte auch dank einer direkt verwandelten Ecke von Kapitän Bruno Guimaraes mit 2:1 (2:0) gegen den FC Burnley. Die Magpies haben in der Liga den Anschluss ans obere Mittelfeld geschafft und zeigten sich vor dem Champions-League-Auftritt am Mittwoch bei Bayer Leverkusen in guter Verfassung.

Woltemade (11. Minute) und Anthony Gordon (28.) hätten die Gastgeber bereits in Führung bringen können. Für die sorgte Guimaraes mit einem Geniestreich: Der Brasilianer schlenzte eine Ecke ins lange Eck zum 1:0 (31.). Nach einem Platzverweis für Burnleys Lucas Pires (43.) erhöhte Anthony Gordon per Handelfmeter auf 2:0 (45.+8). Der Anschlusstreffer durch Zian Flemming kam zu spät (90.+4/Handelfmeter).

Arsenal-Serie endet in der Nachspielzeit

Aston Villa hat Spitzenreiter FC Arsenal in der Nachspielzeit die erste Niederlage seit 18 Pflichtspielen zugefügt. Emiliano Buendía, der in der vergangenen Saison bei Bayer Leverkusen aktiv war, sorgte mit seinem Tor im Top-Duell der Premier League für den 2:1 (1:0)-Erfolg über die Gunners. Aston Villa festigte nach dem siebten Pflichtspielsieg in Serie mit 30 Punkten Platz drei und hat nur noch drei Zähler Rückstand auf Arsenal.

Matthew Cash schoss für die Gastgeber aus Birmingham das 1:0 (36.). Leandro Trossard glich für Arsenal aus (52.). Aston Villa besaß danach mehrfach die Chance auf das 2:1, scheiterte aber immer wieder am starken Arsenal-Keeper David Raya. In der Nachspielzeit kam der große Auftritt von Buendia (90.+5).

Manchester City und Pep Guardiola profitierten von der zweiten Liga-Niederlage des FC Arsenal und konnten den Rückstand durch ein souveränes 3:0 (2:0) gegen den starken Aufsteiger FC Sunderland auf zwei Zähler verkürzen. Ruben Dias (31.) und Josko Gvardiol (35.) trafen für das Team um Superstar Erling Haaland vor der Pause. Den dritten Treffer durch Phil Foden leitete Rayan Cherki mit einem Rabona-Zuspiel ein (65.). In der Nachspielzeit sah Sunderlands Luke O'Nien noch die Rote Karte.