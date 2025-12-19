Mit 74: Koubek wird neuer Nationaltrainer in Tschechien

Nach Spekulationen um mögliche Kandidaten wie Jürgen Klinsmann übernimmt Miroslav Koubek die tschechische Nationalmannschaft. Kann er das Team nach der Blamage gegen die Färöer auf Kurs bringen?

Prag (dpa) – Miroslav Koubek wird mit 74 Jahren neuer Fußball-Nationaltrainer in Tschechien und soll die Auswahl noch zur kommenden WM führen. Er habe einen Vertrag über zweieinhalb Jahre unterzeichnet, teilte der nationale Verband in Prag mit. Der ehemalige Torwart war bis Ende September Trainer beim Fußball-Erstligisten FC Viktoria Pilsen.

Koubek folgt auf Ivan Hasek, der nach der blamablen 1:2-Niederlage im WM-Qualifikationsspiel gegen die Färöer im Oktober seinen Posten räumen musste. Im März nimmt Tschechien an den europäischen Playoffs für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko teil.

Doch kein Trainer aus dem Ausland

Zeitweise war in tschechischen Medien über Jürgen Klinsmann oder den Kroaten Slaven Bilic als Kandidaten für den Trainerposten spekuliert worden. «Ein inspirierender Ausländer hat sich nicht gefunden», kommentierte das Nachrichtenportal «Seznam Zpravy».

Das Portal «Sport.cz» schrieb über Koubek: «Er steht für ein direktes und energisches Vorgehen und verlangt von jedem 100-prozentigen Einsatz – das ist es vielleicht, was die derzeitige Nationalmannschaft am meisten braucht.» Frühere Trainerstationen Koubeks waren unter anderem der damalige 1. FC Amberg, FC Banik Ostrau, Bohemians Prag 1905 und FC Hradec Kralove.

Mitteilung, auf Tschechisch