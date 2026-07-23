Fußball-Star aus Kroatien
Mit 40 Jahren: Luka Modric verlängert Vertrag in Mailand
Luka Modric
Bleibt in Mailand: Fußball-Star Luka Modric.
Luca Bruno. DPA

Alles deutete auf ein Karriereende von Luka Modric hin. Doch auch im Alter von 40 Jahren macht Kroatiens Superstar noch einmal weiter.

Lesezeit 1 Minute

Mailand (dpa) – Kroatiens Fußball-Star Luka Modric hat sein Karriereende noch einmal verschoben und im Alter von 40 Jahren seinen Vertrag mit dem italienischen Spitzenclub AC Mailand verlängert. Der Weltfußballer des Jahres 2018 unterschrieb einen neuen Kontrakt, der bis Mitte 2027 gültig ist.

«Nach einer Saison unter unseren Erwartungen ist der Wunsch, zurückzuschlagen immens», sagte Modric nach der Vertragsunterschrift. Die neue Saison sei ein Projekt, an das er glaube «und das mich motiviert».

Nach 13 Jahren und sechs Champions-League-Titeln hatte Modric vor einem Jahr Real Madrid verlassen. Die Mailänder sind eine Kindheitsliebe des 202-maligen kroatischen Nationalspielers.

In der vergangenen Saison verspielte Milan am letzten Spieltag die schon sicher geglaubte Champions-League-Qualifikation. Daraufhin feuerte der Club seinen Trainer, Sportdirektor, CEO und Chefscout. Vieles deutete auf ein Karriereende von Modric nach der Weltmeisterschaft hin. Doch auch der neue Milan-Trainer Ruben Amorim aus Portugal überzeugte ihn vom Weitermachen.

© dpa-infocom, dpa:260723-930-428895/1

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