Knapp zweieinhalb Jahre nach seinem Abschied vom FC Liverpool steht Jürgen Klopp als Bronzefigur im Museum an der Anfield Road. Gespendet wurde sie von Fans.

Liverpool (dpa) – Bundestrainer Jürgen Klopp steht jetzt im Vereinsmuseum des FC Liverpool – als Bronze-Miniatur. Die rund 46 Zentimeter große Statue zeigt den ehemaligen Liverpool-Coach mit seiner typischen Kappe, eine Hand am Herzen, die andere zur Faust geballt.

Ein Geschenk der Fans

Gespendet wurde der Mini-Klopp von der Fanvereinigung Spirit of Shankly. Es ist eine Nachbildung der Statuette, die der beliebte Coach von der Fanvereinigung als Dank für seine Zeit in Liverpool überreicht worden war.

«Jürgen war ein besonderer Trainer, der diesen Verein, die Stadt und vor allem die Fans vom ersten Tag an verstanden hat», sagte Paul Khan, damaliger Vorsitzender von Spirit of Shankly. «Als Liverpool-Fans war es uns ein absolutes Privileg und eine Ehre, Jürgen als Trainer gehabt zu haben. Die Tage und Nächte, die er uns geschenkt hat, werden unvergessen bleiben.»

Große Erfolge dank Klopp

Klopp trainierte Liverpool von 2015 bis 2024. Mit dem Club gewann er 2019 die Champions League, den UEFA-Supercup und die Club-WM, 2020 die erste englische Meisterschaft seit 30 Jahren, 2022 den FA Cup sowie 2022 und 2024 den Ligapokal.