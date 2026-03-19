Fort Lauderdale (dpa) – Lionel Messi hat einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere erreicht und sein 900. Tor als Fußball-Profi erzielt. Weil Inter Miami aber im Achtelfinale des Concacaf Champions Cups ausschied, blieb eine große Feier aus. Beim 1:1 gegen Nashville SC um den Berliner Hany Mukhtar erzielte der Weltmeister aus Argentinien das 1:0 und hat nun zumindest nach offizieller Zählweise als erst zweiter Profi nach Cristiano Ronaldo die 900-Tore-Marke erreicht. Im Hinspiel in Nashville hatte es ein 0:0 gegeben, wegen der Auswärtstorregel schied Miami aus.

Messi traf früh zur umjubelten Führung, seine Schussgelegenheit aus wenigen Metern hatte er sich mit einer schnellen Drehung selbst erarbeitet. Das erste Tor, das gezählt wurde, erzielte er im Mai 2005 als 17-Jähriger für den FC Barcelona. Der achtmalige Gewinner des Ballon d'Or erzielte insgesamt 672 Treffer für den spanischen Club. Dazu kommen 115 Tore für Argentinien, 32 für Paris Saint-Germain und nun 81 Treffer für Miami.

Messi ist schneller bei 900 als Ronaldo

Die 900-Tore-Marke erreichte er sogar schneller als der etwas ältere Ronaldo. Messi feiert seinen 39. Geburtstag im Juni, Ronaldo war bei seinem Jubiläumstreffer bereits 39 Jahre alt. Der Argentinier brauchte auch deutlich weniger Partien als Ronaldo.

Unklar ist, auf wie viele Treffer der Brasilianer Pelé in seiner Karriere tatsächlich kam. Manche Fußball-Historiker verorten ihn jenseits der 1000-Tore-Marke und zählen auch Partien gegen unterklassige Mannschaften, andere Quellen kommen auf nur etwa 650 Treffer.