Tor Nummer 100 für Inter Miami erzielt Lionel Messi gegen den gleichen Gegner wie einst seinen ersten Treffer. Nach dem nächsten Titel macht David Beckham klar: Der Ballon d'Or sollte an Messi gehen.

Miami (dpa) – Lionel Messi hat mit Inter Miami einen weiteren Titel gewonnen und zudem sein 100. Tor für den Club von David Beckham geschossen. Beim 2:0 gegen Cruz Azul erzielte Messi das 1:0 und bereitete so den Weg für den Sieg im Campeones Cup, einer Art Supercup zwischen dem Meister aus der Major League Soccer und der mexikanischen Liga MX. Messi traf in der 24. Minute per Kopf nach einer Flanke von Luis Suárez. Für die 100 Tore im Trikot von Inter Miami brauchte der Superstar wettbewerbsübergreifend 115 Pflichtspiele. Gegen Azul schloss sich für Messi ein Kreis: Schon seinen ersten Treffer für Miami hatte er im Juli 2023 gegen die Mexikaner erzielt.

Team-Mitbesitzer Beckham lobte Messi nach dem Sieg überschwänglich – und machte Werbung für eine erneute Auszeichnung Messis als Weltfußballer, der bereits acht Mal gewonnen hat. «Wenn man ihn Sachen machen sieht wie heute Abend, wenn man sich die WM anschaut, die er gespielt hat, ist es kein Glück, dass er wieder für den Ballon d'Or in Betracht gezogen wird», sagte Beckham.

«Er war wahrscheinlich der beste Spieler dieses Turniers. Er ist 39 Jahre alt und so einen Einfluss zu haben auf jedes WM-Spiel, wie er das getan hat, das ist etwas Besonderes.» Beckham sagte weiter: «Er hat es sich verdient, für den Ballon d'Or in Betracht gezogen zu werden. Meiner Meinung nach sollte er gewinnen.»

Messi auch am zweiten Tor beteiligt

Am zweiten Treffer für Inter Miami war Messi ebenfalls direkt beteiligt. Seinen Eckball verwertete Casemiro in der 81. Minute mit einem Kopfball zum Endstand. Für den Brasilianer war es der vierte Treffer in den vergangenen fünf Partien – alle mit dem Kopf.

Für Messi ist der Campeones Cup der vierte Titel mit Miami: 2023 gewann das Team den Leagues Cup, 2024 das Supporters Shield und im vergangenen Jahr im Finale gegen die Vancouver Whitecaps um Thomas Müller den MLS Cup. Dieser Sieg berechtigte Miami zur Teilnahme am Campeones Cup.