Atlanta (dpa) – Mit zwei weiteren Toren und einer Vorlage ist Lionel Messi in der Major League Soccer weiter auf Rekordkurs. Beim 3:1 von Inter Miami gegen Atlanta United traf der ehemalige Weltmeister aus Argentinien in der zweiten Halbzeit binnen vier Minuten doppelt. Er kommt in dieser Saison auf 25 Tore und steht damit an der Spitze der Torjägerliste. Insgesamt war er bereits an 40 Toren beteiligt – zum Rekord von Carlos Vela aus der Saison 2019 fehlen ihm bei noch vier Hauptrundenspielen vor den Playoffs nur noch neun Torbeteiligungen.

Mukhtar trifft für Nashville

Die Playoffs hat Miami bereits sicher, Rang eins in der Eastern Conference aber ist nicht mehr in Reichweite. Nashville SC sicherte sich durch ein 1:1 gegen die San José Earthquakes um Ex-Nationalspieler Timo Werner den Spitzenplatz im Osten der Liga und steht zudem unmittelbar vor dem Gewinn des Supporter's Shield, dem Titel für das beste Team der Hauptrunde. Der Berliner Hany Mukhtar traf für Nashville zur Führung, San José glich aber durch Preston Judd nach Vorlage des Ex-Nürnbergers Eduard Löwen aber noch aus und vertagte die Entscheidung für das beste Hauptrunden-Team.