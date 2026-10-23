U21-Nationalspieler Paris Brunner spielt eine starke Saison. Gegen Freiburg empfiehlt sich der Stürmer weiter. Bekommt der 20-Jährige von der AS Monaco auch eine Einladung zum Nationalteam?

Monaco (dpa) – Der Geniestreich von U21-Nationalspieler Paris Brunner in der Conference League gegen den SC Freiburg war auch eine Empfehlung für Bundestrainer Jürgen Klopp. Der 20 Jahre alte Stürmer von der AS Monaco gab sich nach dem 3:0 (1:0) am Donnerstagabend gegen den badischen Fußball-Bundesligisten verbal aber zurückhaltend.

«Ich versuche das zu tun, was ich am besten kann und das ist Tore zu schießen. Sollte er es sehen, dann sieht er's», meinte Brunner, U17-Weltmeister von 2023, beim TV-Sender RTL über Klopp und eine mögliche Einladung für die A-Nationalmannschaft. «Die Reaktion kommt von ihm. Ich mache einfach weiter und warte, was in der nächsten Zeit passiert.» Kontakt habe er mit Klopp nicht.

Dank einer starken Einzelaktion erzielte Brunner (45.+2 Minute) die Führung für die Gastgeber. Lamine Camara (83.) und Ansu Fati (90.+2) erhöhten spät. Für Brunner war es das achte Saisontor im neunten Pflichtspiel. Die Nationalmannschaft bestreitet Mitte November weitere zwei Spiele in der Nations League.