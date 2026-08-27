Beim FC Liverpool bahnt sich der nächste 100-Millionen-Transfer an. Wie viel man für Bradley Barcola zahlt und wer noch teurer war.

Liverpool (dpa) – Der FC Liverpool hat im Transfer-Poker um Bradley Barcola offenbar einen Durchbruch erzielt. Nach übereinstimmenden Medienberichten hat Paris Saint-Germain einem Angebot für den französischen Fußball-Nationalspieler zugestimmt. Nach Angaben von «The Athletic» könnte der Transfer des 23-Jährigen ein Gesamtvolumen von etwa 140 Millionen Euro erreichen, die Basisablöse soll bei 117 Millionen Euro liegen.

Bisher hat der englische Rekordmeister zweimal mehr als 100 Millionen Euro für einen Spieler ausgegeben. Der deutsche Nationalspieler Florian Wirtz wechselte im vergangenen Sommer für 125 Millionen Euro von Leverkusen zu den Reds, wenige Wochen später investierte man sogar 145 Millionen Euro in den schwedischen Stürmer Alexander Isak von Newcastle United.

Barcola besitzt in Paris noch einen Vertrag bis 2028. Allerdings hatte der WM-Teilnehmer bereits durchblicken lassen, dass er diesen wohl nicht verlängern und sich eine neue Herausforderung suchen werde. Somit stand Paris bereits in diesem Sommer unter Verkaufsdruck, um noch eine hohe Ablöse zu erzielen. Barcola war im Sommer 2023 für 45 Millionen Euro von Olympique Lyon in die Hauptstadt gewechselt.