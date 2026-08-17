Spaniens Weltmeisterkapitän Rodri wird zum FC Barcelona wechseln. Zwischen Hansi Flicks Verein und Manchester City soll es eine grundsätzliche Einigung geben. Der Transfer wird nicht billig.

Barcelona (dpa) – Trainer Hansi Flick darf sich beim FC Barcelona auf Spaniens Weltmeisterkapitän Rodri freuen. Wie unter anderem «The Athletic» berichtet, haben sich der katalanische Traditionsclub und Premier-League-Verein Manchester City grundsätzlich auf einen Transfer des Mittelfeldspielers in Höhe von 76,5 Millionen Euro Ablöse geeinigt.

Als Basissumme sollen die Engländer nach einer Erhöhung des Angebots aus Barcelona nun 60 Millionen Euro für den 30-Jährigen erhalten, der Rest sind Bonuszahlungen. Rodris Vertrag in Manchester ist nur noch eine Saison gültig. In Barcelona soll der Kapitän von Spaniens Weltmeisterteam angeblich für vier Jahre unterschreiben. Offizielle Mitteilungen lagen zu der Personalie zunächst nicht vor.

Flick kann Rodri, der 2019 von Atlético Madrid nach Manchester gewechselt war, gut gebrauchen. Der ehemalige Coach des FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft muss auf unbestimmte Zeit auf Mittelfeldspieler Frenkie de Jong verzichten. Der 29 Jahre alte Niederländer hatte sich bei der WM einen Innenbandriss im rechten Knie zugezogen, wie erst nach dem Turnier bekanntgegeben wurde.