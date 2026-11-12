Kurz vor Beginn der U17-Weltmeisterschaft in Katar trifft der US-Verband laut Medienberichten eine weitreichende Entscheidung. Die Gründe werden in einem Schreiben benannt.

New York (dpa) – Der amerikanische Fußballverband zieht übereinstimmenden Medienberichten zufolge seine U17-Nationalmannschaft von der bevorstehenden Weltmeisterschaft in Katar wegen Sicherheitsbedenken zurück. Wie das Portal «The Athletic» und der Sender ESPN berichten, wurden die Spieler am Mittwoch in einem Schreiben über die Absage informiert.

«Wir schreiben Ihnen, um Ihnen die schwierige Entscheidung mitzuteilen, unser WM-Vorbereitungslager und unsere geplante Teilnahme an der Weltmeisterschaft abzusagen», heißt es in dem Brief, aus dem die Medien zitieren.

Das US-Außenministerium hat wegen der andauernden Konflikte im Nahen Osten für Katar einen Reisehinweis der Stufe drei herausgegeben und die Amerikaner aufgefordert, «Reisen nach Katar aufgrund des Risikos bewaffneter Konflikte zu überdenken».

«Wohlergehen der Spieler oberste Priorität»

«Angesichts der aktuellen Umstände, insbesondere des Reisehinweises der Stufe drei des US-Außenministeriums für Katar und der damit verbundenen Anweisungen für Botschaftsmitarbeiter und deren Familien, können wir leider nicht mehr am Turnier teilnehmen. Das Wohlergehen unserer Spieler und Mitarbeiter wird immer unsere oberste Priorität sein», heißt es den Angaben zufolge in dem Schreiben.

Katar ist jährlich von 2025 bis 2029 Ausrichter der U17-WM. Das Turnier mit insgesamt 48 teilnehmenden Teams beginnt am 19. November und endet am 13. Dezember mit dem Finale. Die deutsche U17-Nationalmannschaft konnte sich für die WM nicht qualifizieren.