Der geplante Investorendeal der FIFA stößt bei Europas Dachverband auf Widerstand. Laut Berichten soll es heute dazu Beratungen der UEFA-Verbände geben.

Berlin (dpa) - Die Mitgliedsverbände der Europäischen Fußball-Union werden laut Medienberichten noch heute auf einem Dringlichkeitstreffen über die Investoren-Pläne des Weltverbandes FIFA beraten. Dies melden unter anderem die «Süddeutsche Zeitung» und der britische Sender BBC. Die Sitzung soll nach dpa-Informationen am Nachmittag stattfinden. Der «Bild» zufolge soll es bereits am Mittwoch im kleineren Kreis eine Videoschalte der UEFA gegeben haben, an der auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf teilgenommen haben soll.

Der vom Slowenen Aleksander Ceferin geführte europäische Dachverband hat den am Dienstag bekanntgewordenen geplanten Investorendeal der FIFA mehrfach scharf verurteilt. Auch Neuendorf hatte gewarnt, der Fußball dürfe nicht zum Spielball von Investoren gemacht werden. «Die Akzeptanz der Fans dürfen wir nicht verlieren, aber wir sind auf dem besten Wege, diese Akzeptanz zunichtezumachen. Das halte ich für überaus problematisch und nicht zustimmungsfähig», sagte der Chef des Deutschen Fußball-Bundes dem ZDF.

Tschechischer Verbandschef äußert sich positiv

Die FIFA hatte mitgeteilt, mit dem potenziellen Verkauf eines Teils ihrer kommerziellen Rechte etwa an der Weltmeisterschaft eine Milliardensumme einspielen zu wollen. Laut übereinstimmenden Berichten setzte der Weltverband eine Frist für die Zustimmung zum geplanten Investorendeal und versprach im Gegenzug eine Sonderzahlung. Der Stichtag für die Zustimmung der 211 Verbände soll demnach der 19. September sein.

FIFA-Präsident Gianni Infantino verteidigte den geplanten Einstieg externer Geldgeber als «einmalige Chance, die weltweite Entwicklung des Fußballs deutlich zu beschleunigen». Infantino hatte sich in einer Videobotschaft am Mittwochabend geäußert. Der tschechische Verbandschef David Trunda steht den Plänen offen gegenüber und sagte dem britischen Sender Sky News, er sehe Vorteile für den tschechischen Fußball.