In der Hoffnung auf Mauricio Pochettino will Tottenham Hotspur erst im Sommer einen neuen Cheftrainer verpflichten. Bis dahin soll wohl Igor Tudor den kriselnden Club vor dem Abstieg bewahren.

London (dpa) – Der englische Fußballverein Tottenham Hotspur will laut übereinstimmenden Medienberichten Igor Tudor als Interimstrainer bis zum Ende der Saison verpflichten. Wie unter anderem Sky Sports und die BBC berichten, ist sich der kriselnde Premier-League-Club mit dem Kroaten einig.

Tottenham hatte sich am Mittwoch von Coach Thomas Frank getrennt. Der 47 Jahre alte Tudor war bis Oktober 2025 Trainer von Juventus Turin, bevor er nach acht Spielen ohne Sieg in Serie beurlaubt wurde.

Zwei frühere Bundesliga-Trainer waren im Gespräch

Nach der Entlassung von Frank suchten die Spurs dem Vernehmen nach einen erfahrenen Coach, der bereit ist, das abstiegsgefährdete Team nur für die restliche Spielzeit zu übernehmen. Als Kandidaten für die Interimslösung waren Ex-Leipzig-Coach Marco Rose und der frühere Dortmund-Trainer Erik Terzic gehandelt worden.

Im Sommer will der derzeitige Tabellen-16. einen neuen Trainer verpflichten. Als Wunschlösung gilt der frühere Tottenham-Coach Mauricio Pochettino, der aktuell das Nationalteam der USA betreut. Pochettino hatte die Spurs in seiner Amtszeit zum Titelanwärter geformt und mit dem Team das Finale der Champions League erreicht.

Tudors erstes Spiel mit Tottenham ist das prestigeträchtige Nord-London-Derby gegen den Erzrivalen und Tabellenführer FC Arsenal am 22. Februar.