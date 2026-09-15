Vom gefeierten Supercup-Sieger zum Trainer-Aus nach nur drei Monaten: Was steckt hinter dem plötzlichen Abschied von Dino Toppmöller beim RC Lens?

Lens (dpa) – Nach nur drei Monaten muss Ex-Eintracht-Coach Dino Toppmöller beim französischen Vizemeister RC Lens laut französischen Medienberichten bereits wieder die Trainerbank räumen. Der 45-jährige Deutsche werde bereits beim Spiel gegen die AS Monaco am Freitag nicht mehr dabei sein, berichteten die französische Sportzeitung «L'Équipe» und der Sender «RMC Sport».

Dabei hatte Toppmöller beim RC Lens ein traumhaftes Debüt gefeiert, als er mit den Nordfranzosen im französischen Supercup den haushohen Favoriten Paris Saint-Germain besiegte und sich damit gleich zu Saisonbeginn einen Titel sicherte. Am vergangenen Donnerstag noch gab es für den Deutschen und den RC Lens zum Auftakt der neuen Champions-League-Saison einen Last-Minute-Sieg beim Spiel gegen Slavia Prag. Allerdings kassierte Lens auch zwei Niederlagen und spielte einmal unentschieden und steht im Moment auf Tabellenplatz zehn.

Cahuzac als Nachfolger?

Wie «L'Équipe» berichtet, könnten die Verantwortlichen in Lens nun auf Yannick Cahuzac setzen, der seit Saisonbeginn als Assistent von Toppmöller tätig ist und seit vielen Wochen als künftiger Cheftrainer des Vereins gehandelt wird.

Toppmöller war im Januar bei Eintracht Frankfurt nach zwei erfolgreichen Jahren, aber einer schwachen Hinrunde, entlassen worden. Bei der Eintracht hatte er noch einen bis Sommer 2028 gültigen Vertrag.