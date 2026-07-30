Die Saison in England hat noch gar nicht begonnen, da gibt es bereits einen Trainerwechsel. Davon ist auch ein deutscher Nationalspieler betroffen.

Newcastle (dpa) – Nationalstürmer Nick Woltemade bekommt bei Newcastle United laut übereinstimmenden Medienberichten einen neuen Trainer. Demnach hat der bisherige Coach Eddie Howe den Premier-League-Club darüber informiert, dass er sein Amt mit sofortiger Wirkung zur Verfügung stellt und eine Pause einlegen will. Die Nachfolge soll der Deutsche Matthias Jaissle antreten, der zuletzt bei Al Ahli in Saudi-Arabien tätig war.

Der 48 Jahre alte Howe war fünf Jahre lang Trainer in Newcastle. Trotz großer Investitionen hatte der Club aus dem Norden Englands in der vergangenen Saison nur den zwölften Tabellenplatz belegt. Dennoch hatten sich beide Seiten auf eine weitere Zusammenarbeit verständigt, die nun aber doch zu Ende geht. Am Mittwoch hatte Newcastle in einem Testspiel ein 1:4 gegen Bristol City kassiert.