Ein 71-Jähriger soll die Auswahl Portugals zur WM 2030 im eigenen Land führen. Berichten zufolge ist der Deal inzwischen perfekt. Der Mann gilt als Erfolgsgarant - und kennt Superstar Ronaldo gut.

Lissabon (dpa) – Jorge Jesus wird nach Medienberichten neuer Trainer der Fußball-Nationalmannschaft von Portugal. Der 71 Jahre alte Portugiese und der Nationalverband FPF hätten bei einem Treffen am Donnerstag in Lissabon die letzten Details der Zusammenarbeit geklärt und eine endgültige Vereinbarung erzielt, berichteten das Fachblatt «Record» und weitere Medien des Landes.

Jesus führte zuletzt Al-Nassr zur Meisterschaft in Saudi-Arabien – den Club von Superstar Cristiano Ronaldo. Ob der 41-Jährige seine Karriere in der portugiesischen Nationalmannschaft fortsetzt, ist nach dem WM-Aus offen.

WM im eigenen Land 2030 als Ziel

Jesus tritt die Nachfolge von Roberto Martínez an. Der 52-jährige Spanier war nach dem 0:1 im WM-Achtelfinale in Arlington im US-Staat Texas gegen Mitfavorit Spanien zurückgetreten. Martínez war dreieinhalb Jahre im Amt und hatte mit Portugal 2025 die UEFA Nations League gewonnen.

Der Verband werde Jesus am Freitag offiziell als neuen Trainer vorstellen, hieß es. Der Mann aus dem Lissabonner Vorort Amadora habe bereits einen Vertrag bis 2030 unterzeichnet. Er soll somit – wenn bis dahin nichts dazwischenkommt – die «Seleção» unter anderem auch bei der WM 2030 im eigenen Land (sowie in Spanien und Marokko sowie je einem Spiel in Uruguay, Argentinien und Paraguay) trainieren.

Die «Seleção» bekommt einen Titelsammler

Jesus zählt zu den erfolgreichsten portugiesischen Trainern der vergangenen Jahrzehnte. Seine größten Erfolge feierte er mit dem Club Benfica Lissabon, den er unter anderem zu drei Liga-Titeln (2010, 2014 und 2015) führte. Mit dem Stadtrivalen Sporting gewann er unter anderem 2018 den portugiesischen Ligapokal.

Bei Flamengo Rio de Janeiro gewann er in den Jahren 2019 und 2020 die brasilianische Meisterschaft und die Copa Libertadores (so etwas wie die südamerikanische Champions League) und holte auch den brasilianischen Supercup, die Supercopa Sudamericana und die Staatsmeisterschaft von Rio.

Auch in Saudi-Arabien holte Jesus einen Titel nach dem anderen: Mit Al Hilal gewann er zunächst 2018 und in einer zweiten Etappe beim Club in den Jahren 2023 und 2024 gleich fünf Trophäen.