Real Madrid soll sich mit Marc Cucurella einig sein. Der Verteidiger ist ein Wunschspieler des neuen Trainers José Mourinho. Über eine gewaltige Ablösesumme wird spekuliert.

Madrid/London (dpa) – Der spanische Fußball-Nationalspieler Marc Cucurella soll Medienberichten zufolge vor einem Wechsel vom FC Chelsea zu Real Madrid stehen. Beide Clubs sollen sich laut «The Athletic» auf eine Ablösesumme in Höhe von 60 Millionen Euro geeinigt haben. Transfer-Experte Fabrizio Romano erklärte, es sei «eine Einigung zwischen allen Parteien» erzielt worden.

Der 27 Jahre alte Linksverteidiger dürfte deutschen Fans noch in Erinnerung sein, nachdem ihm 2024 im EM-Viertelfinale zwischen Spanien und Deutschland ein Handspiel im Strafraum unterlaufen war, das vom Schiedsrichter nicht geahndet worden war. Erst im Nachhinein hatte die Europäische Fußball-Union UEFA eingeräumt, dass es eine Fehlentscheidung gewesen sei.

Bei Chelsea hatte Cucurella, der bei den Londonern zu den Leistungsträgern zählt, erst im vergangenen Sommer einen neuen Vertrag unterschrieben. Dieser ist noch drei Jahre gültig. Der Defensivspieler soll dem Vernehmen nach ein Wunschspieler von Madrids neuem Coach José Mouinho sein.