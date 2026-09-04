In seiner zweiten Amtszeit bei Real Madrid war José Mourinho bislang noch ungeschlagen. In Sevilla reißt die Serie.

Sevilla (dpa) – Real Madrid hat die erste Niederlage seit der Rückkehr von Star-Trainer José Mourinho hinnehmen müssen. Kylian Mbappé und Co. verloren am vierten Spieltag von La Liga bei Betis Sevilla 0:1 (0:0). Der Ire Troy Parrott erzielte in der 82. Minute nach einer Ecke per Abstauber das Tor des Tages. Der Ausgleich von Carlos Espi (87.) wurden wegen Abseits aberkannt, ehe Mbappé (90.+4) in der Nachspielzeit einen Elfmeter verschoss.

Real war die bessere Mannschaft, vergab gerade im ersten Durchgang große Chancen. Jude Bellingham (45.) scheiterte per Kopf an Betis-Torwart Alvaro Valles, kurz zuvor war Mbappé (42.) gleich doppelt gescheitert. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte traf Madrids Verteidiger Dean Huijsen per Kopf die Latte.

Der sehenswerte Ausgleich von Espi per Fallrückzieher wurde nach Videostudium zurückgenommen. Dann wurde Vinícius Junior kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit gefoult, doch Fußball-WM-Rekordtorschütze Mbappé scheiterte am starken Valles.