In 115 Fällen wurde Manchester City im Finanzskandal der Premier League für schuldig gesprochen. Der Empfang beim ersten Spiel danach war hitzig. Nur Haaland und Co. beeindruckte das nicht.

Liverpool (dpa) – Begleitet von massiven Fanprotesten hat Manchester City im ersten Spiel nach dem Schuldspruch der englischen Premier League einen spektakulären Sieg gefeiert. Das Team von Stürmerstar Erling Haaland gewann das Topspiel beim Dauerrivalen FC Liverpool mit 3:0 (0:0).

An der aufgeheizten Anfield Road kippte die Partie innerhalb weniger Minuten auf die Seite der lange harmlosen Citizens. In der 63. Minute sah Liverpools Ryan Gravenberch die Gelb-Rote Karte. Kurz danach trafen Haaland (65.), Jeremy Doku (68.) und Rayan Cherki (78.) für Manchester.

Das Duell der beiden Hauptkonkurrenten der vergangenen Jahre war diesmal in mehrfacher Hinsicht besonders. Zum ersten Mal seit 2015 waren weder Jürgen Klopp noch Pep Guardiola als Trainer an diesem Topspiel beteiligt.

Das City-Team wurde wegen des Finanzskandals mit einem wütenden Dauerprotest in Liverpool empfangen. Vor dem Stadion und im Stadion hielten LFC-Fans Plakate hoch, auf denen Parolen standen wie: «Ye Titles are Jarg, ye History is Fake» («Eure Titel sind Betrug, eure Geschichte ist gefälscht»). Die Spieler aus Manchester wurden bei jedem Angriff lautstark ausgepfiffen.

Man City hat Einspruch eingelegt

Wegen Verstößen gegen die Finanzregeln der Premier League wurde Manchester City während der Länderspiel-Pause von einer unabhängigen Kommission in allen 115 Anklagepunkten für schuldig befunden. Dem zehnmaligen englischen Fußball-Meister drohen harte Strafen bis zur Aberkennung mehrerer Meistertitel oder einem Zwangsabstieg. City weist die Vorwürfe zurück und hat Einspruch gegen das Urteil eingelegt.

Ermittelt wird wegen Vergehen zwischen den Spielzeiten 2009/10 und 2017/18. In der Saison 2013/14 wurde Liverpool Zweiter hinter City und könnte im Fall einer Aberkennung des Titels nachträglich zum Meister erklärt werden.

Das Spiel am Sonntag blieb lange weit hinter den Leistungen, die zu Zeiten von Klopp und Guardiola in diesem Duell gezeigt wurden. Vor allem von Haaland war eine Stunde lang kaum etwas zu sehen. Die Überzahl nutzte City jedoch beeindruckend aus. Bei Liverpool wurde der deutsche Nationalspieler Florian Wirtz kurz nach dem 0:1 in der 66. Minute ausgewechselt.