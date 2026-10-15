Nach der Niederlage bei Atlético Madrid kritisiert Lisandro Martínez die eigene Vereinsführung und das Niveau des United-Kaders. Nun erklärt er, warum er seine Worte bereut.

Manchester (dpa) – Manchester Uniteds Abwehrspieler Lisandro Martínez hat sich für die scharfe Kritik an seiner eigenen Vereinsführung nach der 0:2-Niederlage in der Champions League bei Atlético Madrid entschuldigt. «Die Frustration über die Niederlage hat mich dazu gebracht, meine Gefühle zu einem Zeitpunkt und an einem Ort auszudrücken, die vielleicht nicht die richtigen waren. Dafür möchte ich mich entschuldigen», schrieb der Argentinier nach einem Gespräch mit der Clubführung in seiner Instagram-Story.

Der Fußball-Weltmeister von 2022 hatte nach der Niederlage in Madrid auch das Kader-Niveau des Premier-League-Clubs infrage gestellt. «Ehrlich gesagt erwarte ich mehr. Ich erwarte mehr», hatte der 28-jährige Martínez auf eine entsprechende Frage nach dem Spiel geantwortet und hinzugefügt: «Ich erwarte mehr von unserem Sportdirektor.» Unter dem Sportdirektor Jason Wilcox hatte United im Sommer immerhin mehr als 170 Millionen Euro für Transfers ausgegeben. Die Red Devils hatten sich in der vergangenen Spielzeit nach drei Jahren Pause wieder für die Champions League qualifiziert.