Chelsea-Trainer Xabi Alonso hält Verletzungen so lange wie möglich geheim. Unter anderem ein Teamkollege verrät durch eine Aktion in einem Online-Spiel den Ausfall von Toptorjäger João Pedro vorab.

London (dpa) – Kuriose Folgen eines Online-Spiels: Der FC Chelsea hat seine Spieler und Mitarbeiter laut Medienberichten ermahnt, keine Club-Interna für das beliebte Online-Managerspiel Fantasy Premier League (FPL) zu nutzen. Hintergrund ist die Oberschenkelverletzung von Stürmer João Pedro. Wie BBC und «The Athletic» berichten, wurde sein Fehlen beim 0:2 gegen Tottenham Hotspur schon vor dem Spiel bekannt, obwohl der Club João Pedros Ausfall nicht kommuniziert hatte.

Verdächtige Wechsel im Managerspiel

Aufmerksamen Nutzern der Fantasy Premier League war allerdings aufgefallen, dass João Pedros Teamkollege Morgan Rogers und mehrere Chelsea-Mitarbeiter den Stürmer schon vor dem Spiel am 24. Oktober aus ihren virtuellen Teams genommen hatten. Denn wer in der Premier League nicht spielt, bringt auch im Managerspiel keine Punkte. Ausgerechnet Rogers ersetzte João Pedro dann auch auf dem echten Rasen im Sturmzentrum.

Als Chelsea-Coach Xabi Alonso nach dem Spiel darauf angesprochen wurde, reagierte er ahnungslos. «Ich habe mit diesem Fantasy-Team-Ding nichts am Hut, deshalb wusste ich das nicht», sagte der frühere Trainer von Bayer Leverkusen. Alonso ist bekannt dafür, Verletzungen seiner Profis so gut wie möglich geheim zu halten.

Nicht die erste undichte Stelle bei Chelsea

Schon unter Ex-Coach Liam Rosenior waren in der vergangenen Saison die Aufstellungen vor den Champions-League-Achtelfinalspielen gegen Paris Saint-Germain vorab in französischen Medien aufgetaucht. Zudem plauderte der Friseur des inzwischen zu Real Madrid gewechselten Marc Cucurella in sozialen Medien aus, was ihm Cucurella beim Haareschneiden über verletzungsbedingte Ausfälle im Team erzählt hatte.

Den Berichten zufolge plant Chelsea keine strengeren Regeln für die Fantasy Premier League. Der Club betrachtet den Tottenham-Vorfall als Einzelfall und will Spieler und Mitarbeiter stärker dafür sensibilisieren. Ähnliche Fälle soll es unter anderem auch bei Arsenal, dem FC Liverpool und Newcastle United gegeben haben.