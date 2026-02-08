Manchester dreht das umkämpfte Topspiel in Liverpool. Am Ende sind die Gastgeber nur noch zu zehnt. Über die Rote Karte für Liverpool wundert sich auch Guardiola.

Liverpool (dpa) – In der englischen Premier League bleibt Manchester City dem Fußball-Spitzenreiter FC Arsenal auf den Fersen. Der Tabellenzweite setzte sich dank eines Treffers in der Nachspielzeit mit 2:1 (0:0) beim Titelverteidiger FC Liverpool durch und verkürzte den Rückstand auf Arsenal auf sechs Punkte. Die Reds kassierten kurz vor dem Abpfiff nach einer kuriosen Szene noch eine Rote Karte.

Szoboszlai per Freistoß, dann Silva und Haaland

In der intensiv geführten Partie in Anfield hatten die Gäste schon in der ersten Hälfte die besseren Chancen, scheiterten aber mehrfach am starken Liverpool-Keeper Alisson. In der 74. Minute brachte Dominik Szoboszlai zunächst die engagiert spielenden Reds in Führung. Der frühere Leipziger traf per Freistoß aus rund 25 Metern.

Nur zehn Minuten später nutzte Bernardo Silva (84.) eine der wenigen Unachtsamkeiten in der Defensive der Gastgeber zum verdienten Ausgleich. In der turbulenten Schlussphase gab sich keine der Mannschaften mit dem Remis zufrieden. Citys Matheus Nunes kam in der siebenminütigen Nachspielzeit nach einem Foul von Alisson im Strafraum zu Fall. Den fälligen Elfmeter verwandelte Haaland (90.+3) souverän.

Kuriosum in der Nachspielzeit

In den Schlussminuten verhinderte City-Keeper Donnarumma mit einer Parade den erneuten Ausgleich durch Alexis Mac Allister. Danach wurde es kurios.

Bei einem letzten Angriff von Liverpool kam Torwart Alisson mit nach vorn. City nutzte den Konter – und Rayan Cherki schoss den Ball von der Mittellinie ins Tor. Allerdings liefen Haaland und Szoboszlai dem Ball hinterher, wobei Szoboszlai den City-Stürmer foulte. Für die Notbremse kassierte der Ex-Leipziger Rot. Cherkis Treffer wurde in der Folge aberkannt. Die Entscheidung sorgte auf beiden Seiten für Diskussionen.

Während Man City weiter erster Verfolger des FC Arsenal bleibt, verpasste Liverpool die Chance, bis auf fünf Punkte an das Guardiola-Team heranzurücken und sich den Champions-League-Plätzen zu nähern.