Man City nach Sieg gegen Nottingham vorerst Tabellenführer

Pep Guardiola hatte seine Profis gewarnt, sie dürften über Weihnachten nicht zu viel essen. In Nottingham präsentiert sich Man City in guter Form und übernimmt die Tabellenspitze.

Nottingham (dpa) – Die Fußballprofis von Manchester City haben die Weihnachtstage gut überstanden und in ihrem letzten Premier-League-Spiel des Jahres einen wertvollen Sieg eingefahren. Das Team von Trainer Pep Guardiola gewann bei Nottingham Forest 2:1 (0:0) und verdrängte damit vorübergehend den FC Arsenal von der Tabellenspitze. Guardiola hatte seinen Profis vor dem Spiel mit einer Gewichtskontrolle nach dem Weihnachtsessen gedroht.

Erster Torschuss, erstes Tor

Zunächst bekamen die Zuschauer im Forest Ground eine ereignisarme Partie zu sehen. Erst nach der Halbzeitpause wurde es interessant. Mit dem ersten echten Torschuss erzielte Tijjani Reijnders (48. Minute) das 1:0. Die Führung währte allerdings nur kurz. Nach einem schnellen Konter der Gastgeber traf Omari Hutchinson (54.) zum Ausgleich.

Danach entwickelte sich eine offene Partie mit Gelegenheiten auf beiden Seiten, wobei City die besseren Chancen hatte, aber mehrfach an Nottinghams starkem Torhüter John Victor scheiterte.

Haaland trotz Gewichtskontrolle torlos

Erling Haaland, der als Reaktion auf Guardiolas Ansage in sozialen Medien mit einem Foto seiner Waage für Lacher gesorgt hatte, blieb torlos. Rayan Cherki (83.) erzielte den entscheidenden Treffer zum insgesamt verdienten Sieg der Cityzens.