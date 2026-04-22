Burnley (dpa) – Manchester City hat den FC Arsenal nach vielen Monaten an der Tabellenspitze der englischen Premier League abgelöst. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola siegte beim FC Burnley 1:0 (1:0) und übernahm damit wegen der knapp besseren Tordifferenz erstmals seit dem 21. August 2025 den ersten Platz. Beide Teams weisen bei 33 Spielen jeweils 70 Punkte auf.

Torjäger Erling Haaland (5.) machte den City-Sieg in Burnley perfekt. Erst am Sonntag hatte der zehnmalige Meister den FC Arsenal im direkten Duell bezwungen. Damit drohen die Londoner wieder abgefangen zu werden. Seit 2004 wartet Arsenal auf einen Meistertitel.

Burnley steht dagegen als zweiter Absteiger nach den Wolverhampton Wanderers fest.