Mit 16 debütierte Romelu Lukaku für Belgiens Nationalmannschaft. Mit 33 endet diese Zeit für den Rekordschützen seines Landes. Die Krönung mit der «Goldenen Generation» blieb ihm verwehrt.

Brüssel (dpa) – Stürmerstar Romelu Lukaku beendet seine Karriere in der belgischen Nationalmannschaft. Der Angreifer von Fenerbahce Istanbul erklärte seinen Rücktritt einen Tag nach dem 4:1 in der Nations League gegen Italien, bei dem er nicht zum Einsatz gekommen war. Lukaku hatte sein Debüt für die «Red Devils» 2010 mit gerade einmal 16 Jahren gegeben. Mit 94 Treffern in 135 Länderspielen wurde der heute 33-Jährige zum erfolgreichsten Torjäger in der Geschichte der belgischen Auswahl.

Lukaku gehörte zur sogenannten Goldenen Generation seines Landes um Kevin de Bruyne und Eden Hazard, die Krönung blieb ihnen allerdings verwehrt. Der Höhepunkt im Nationaltrikot war Platz drei bei der WM 2018 in Russland. Der frühere Stürmer des FC Chelsea und von Inter Mailand nahm insgesamt an vier Weltmeisterschaften (2014, 2018, 2022 und 2026) sowie drei Europameisterschaften (2016, 2020 und 2024) teil.

Van Bommel bedankt sich bei Lukaku

«Ich werde diese Momente nie vergessen. Ich bin mit meiner Entscheidung, hier aufzuhören, im Reinen. Es war unglaublich. Es hat Spaß gemacht. Ich bin dankbar», schrieb Lukaku, der in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen ist, in den Sozialen Medien.

«Auch wenn ich nur für eine relativ kurze Zeit mit ihm zusammenarbeiten durfte, habe ich großen Respekt vor ihm als Mensch, vor seinem Charakter und seiner Führungsstärke entwickelt. Romelu hat mit den belgischen 'Roten Teufeln' Geschichte geschrieben – nicht nur durch seine Leistungen und Tore, sondern auch durch alles, was er der Mannschaft gegeben hat», erklärte der neue Nationalcoach Mark van Bommel, viele Jahre Spieler des FC Bayern.