Mit einer ungewöhnlichen Rückennummer gibt Marc-André ter Stegen seine Premiere für Girona. Ein Sieg für sein neues Team wird es nicht, als Gewinner darf sich der deutsche Torwart trotzdem fühlen.

Girona (dpa) – Marc-André ter Stegen hat nach seinem Debüt für den FC Girona Lob in den spanischen Medien bekommen. Im ersten Spiel für seinen neuen Club rettete der 33 Jahre alte deutsche Nationalkeeper am Ende das 1:1 gegen den FC Getafe. «Ter Stegen gibt den Ton an: eine Parade, die für Girona Gold wert ist», schrieb «Sport».

«Getafe stand kurz davor, in der letzten Spielaktion den Sieg zu erringen, doch dann tauchte ter Stegen auf und sorgte für Aufruhr auf den Tribünen», schrieb «Mundo deportivo». Girona schob sich durch das Remis auf den neunten Rang vor, Getafe ist Tabellen-16.

Keine Chance bei Gäste-Führung aus kurzer Distanz

Ter Stegen lief mit der Rückennummer 22 auf, die er früher in der Nationalmannschaft trug. Berichten zufolge soll er dafür eine Ausnahme von der Liga bekommen haben, da eigentlich nur die 1, 13 und 25 für Torhüter vorgesehen sein sollen.

Machtlos war ter Stegen bei der Führung der Gäste aus der Nähe Madrids. Nach einem Angriff über die linke Getafe-Seite landete der Ball bei Luis Vazquez, der aus kurzer Distanz in der 59. Minute traf. In der vierten Minute der Nachspielzeit glich Vitor Reis aus – und dann kam ter Stegens Rettungstat.

Trainer: «Er hat uns beim Spielaufbau sehr geholfen»

Der wenige Minuten zuvor erst eingewechselte Sebastian Boselli versuchte, ter Stegen aus kurzer Distanz zu tunneln. Der deutsche Keeper verhinderte im kurzen Eck aber mit dem rechten Knie, das er blitzschnell nach unten drehte, den Sieg der Gäste.

Die Heim-Fans unter den gut 11.300 Zuschauern im kleinen Estadi Municipal de Montilivi jubelten, nach dem Abpfiff klatschte ter Stegen ihnen zu. Der Deutsche habe ein großartiges Spiel gemacht, lobte Trainer Míchel nach der Partie. «Er hat uns beim Spielaufbau sehr geholfen und am Ende eine großartige Parade gezeigt.»

Ter Stegen ist bis zum Saisonende vom FC Barcelona, wo er keine Chance mehr auf einen Stammplatz unter Trainer Hansi Flick hatte, an Girona ausgeliehen. Er will dadurch nach einer langen Ausfallzeit durch eine schwere Knieverletzung die nötige Spielpraxis sammeln, um bei der WM im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko die deutsche Nummer eins zu sein.