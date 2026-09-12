Nach einem durchwachsenen Start schien der FC Liverpool zuletzt langsam in Fahrt zu kommen. Doch gegen den Fulham enttäuscht das Team von Florian Wirtz erneut.

Liverpool (dpa) – Der deutsche Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz hat mit dem FC Liverpool in der englischen Premier League erneut Punkte liegen gelassen. Im Heimspiel gegen den FC Fulham kam das Team von Trainer Andoni Iraola nicht über ein 0:0 hinaus. Es war bereits das dritte Remis im vierten Ligaspiel für die Reds.

Liverpool spielbestimmend, aber ohne Glück

Im Stadion Anfield waren die Gastgeber über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft, fanden gegen die kompakte Fulham-Defensive aber zu selten eine Lücke. Zudem fehlte das Glück, etwa als Victor Muñoz nach einer Ecke von Dominik Szoboszlai aus fünf Metern an die Querlatte köpfte.

Nach der Pause erhöhte Liverpool den Druck. Nach einer Stunde wurden Cody Gakpo, Alexis Mac Allister, Rio Ngumoha und Jeremie Frimpong eingewechselt. Doch Fulham mit dem deutschen Keeper Bernd Leno im Tor verteidigte leidenschaftlich. Die Gäste hatten sogar selbst Chancen zur Führung. Das 0:0 war letztlich verdient.

Konkurrenz kann Vorsprung ausbauen

Nach zwei Pflichtspielsiegen – in der Woche gewannen Wirtz und Co. mit 2:1 in der Champions League gegen Atlético Madrid – erlebt Liverpool damit erneut einen Dämpfer und droht bereits den Anschluss zu verlieren. Die Topteams Manchester City und Arsenal haben noch die Gelegenheit, ihren Tabellenvorsprung auf die Reds auf sechs Punkte auszubauen.