In der Liga läuft es für den FC Liverpool auch im neuen Jahr nicht. Ein Gegentor in letzter Minute besiegelt nach einer Aufholjagd die Niederlage in Bournemouth.

Bournemouth (dpa) – Der FC Liverpool hat durch eine bittere Niederlage in letzter Minute den nächsten Rückschlag in der Premier League erlitten. Der englische Meister erlebte mit dem 2:3 (1:2) beim AFC Bournemouth eine herbe Enttäuschung, nachdem es in der Liga im neuen Jahr bislang vier Unentschieden nacheinander gegeben hatte.

Der frühere Leverkusener Amine Adli erzielte in der fünften Minute der Nachspielzeit den umjubelten Siegtreffer für Gastgeber Bournemouth. In der Tabelle liegt Titelverteidiger Liverpool mit Nationalspieler Florian Wirtz noch auf Platz vier, könnte am Sonntag aber verdrängt werden.

Evanilson (26. Minute) und Alex Jimenez (33.) brachten Bournemouth in der ersten Halbzeit mit 2:0 in Führung. Liverpools Abwehrchef Virgil van Dijk (45.) verkürzte vor dem Pausenpfiff und machte seinen Fehler vor dem ersten Gegentor damit wett. Der frühere Leipziger Dominik Szoboszlai erzielte in der 80. Minute bei einem Freistoß den Ausgleich. In der hektischen Schlussphase war Adli bei einem Getümmel vor dem Tor für die Gastgeber zur Stelle, die nun Rang 13 in der Tabelle belegen.