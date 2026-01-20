Nach seinem Aus bei Real spukt Xabi Alonsos Name in Anfield herum. Der umstrittene Liverpool-Coach Arne Slot muss sich nun der Frage stellen, ob der Spanier ihn schon angerufen habe.

Liverpool (dpa) – Der in der Kritik stehende Liverpool-Trainer Arne Slot hat schlagfertig auf eine Frage zu einem möglichen Nachfolger Xabi Alonso reagiert. Bei der Pressekonferenz vor der Champions-League-Partie bei Olympique Marseille antwortete Slot auf die Frage, ob ihn die Gerüchte verletzen würden und ob Alonso ihn schon angerufen habe, ironisch: «Ja, er hat mich angerufen und gesagt: „Was denkst du über das Team? Ich übernehme nämlich in sechs Monaten. Kannst du mir schon ein bisschen mehr erzählen?“ Nein, nein, nein...», sagte der Holländer lachend. «Das ist eine der seltsamsten Fragen, die mir je gestellt wurden. Was soll man dazu sagen?»

Slot, der mit dem FC Liverpool in der Premier League als Vierter schon 15 Punkte hinter Spitzenreiter FC Arsenal liegt und auch in der Champions League zurzeit nur einen Mittelfeld-Platz belegt, bemühte sich dann trotzdem um eine Antwort: «Ich arbeite seit etwas mehr als 18 Monaten hier und mir gefällt meine Arbeit hier sehr. Wir haben die Meisterschaft gewonnen und in dieser Saison nun mehr zu kämpfen, das ist offensichtlich.»

Alonso will Berichten zufolge zurück in die Premier League

Berichten zufolge soll Alonso nach seinem Aus als Trainer bei Real Madrid eine mehrmonatige Auszeit planen – und anschließend in der Premier League einen Job annehmen wollen. Beim FC Liverpool, für den der Spanier zwischen 2004 und 2009 spielte und wo er Kultstatus genießt, gilt er deshalb als Kandidat auf eine mögliche Nachfolge von Slot.