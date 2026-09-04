Nach einem durchwachsenen Premier-League-Start mit zwei Unentschieden holt der FC Liverpool den ersten Dreier. Die Tore bei Aufsteiger Ipswich Town fallen früh.

Ipswich (dpa) – Florian Wirtz hat mit dem FC Liverpool in der englischen Premier League den ersten Saisonsieg eingefahren. Das Team von Trainer Andoni Iraola gewann am Freitagabend auswärts bei Aufsteiger Ipswich Town mit 2:0 (2:0).

Früher Doppelpack von Isak

Der Schwede Alexander Isak, der sich in seiner ersten Liverpool-Saison auch wegen Verletzungsproblemen schwergetan hatte, machte mit seinem Doppelpack (6./9. Minute) schon in den ersten zehn Minuten alles klar für die Reds.

Die Vorlagen für beide Treffer lieferte Cody Gakpo, der bis kurz vor Transferschluss als Wechselkandidat galt. Nationalspieler Wirtz, der in der Startelf stand, blieb in Ipswich ohne Torbeteiligung.

Liverpool kontrollierte die Partie an der Portman Road auch nach dem Seitenwechsel über weite Strecken, war in der Offensive aber zu harmlos. Die Gäste verwalteten vor allem das 2:0. Ipswich wurde nur selten gefährlich.

Premier-League-Debüt für Barcola

Nach einer guten Stunde kam Neuzugang Bradley Barcola zu seinem Premier-League-Debüt. Liverpool hatte den französischen Fußball-Nationalspieler Anfang der Woche für eine Ablöse von weit über 100 Millionen Euro von Paris Saint-Germain verpflichtet.