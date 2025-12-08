Liverpool-Legende Fowler hat Hautkrebs

Jahrelang hat Robbie Fowler eine auffällige Stelle im Gesicht ignoriert. Nun hat er sie entfernen lassen - und ruft zu mehr Aufmerksamkeit auf.

Liverpool (dpa) – Der frühere britische Fußballprofi Robbie Fowler hat eine Hautkrebserkrankung öffentlich gemacht. Ihm sei bei einem Eingriff eine kleine Stelle über dem linken Auge entfernt worden, teilte der ehemalige Stürmerstar des FC Liverpool in den sozialen Medien mit. Fowler (50) teilte dazu ein Foto, das vor der Operation gemacht wurde, und ein weiteres, das danach aufgenommen wurde. Der heutige TV-Experte verband seine Nachricht mit dem Aufruf, dass mehr Menschen auffällige Stellen auf der Haut kontrollieren lassen sollten.