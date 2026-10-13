Florian Wirtz tut sich in Liverpool weiter schwer. Nach dem 0:3 gegen Manchester City gibt es wieder große Kritik. Eine Liverpool-Legende geht etwas behutsamer mit dem deutschen Nationalspieler um.

Liverpool (dpa) – Liverpool-Legende Steven Gerrard hat dem wieder einmal kritisierten Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz den Rücken gestärkt. «Ich würde ihn noch nicht abschreiben. Ich denke, dafür ist es noch zu früh», sagte er in der Sky-Show «The Overlap». «Dieser Junge hat großes Talent meiner Meinung», stellte Gerrard klar.

Nach Ansicht des langjährigen Liverpool-Spielers, der den größten Teil seiner Karriere bei den Reds verbracht hat, brauche Wirtz jetzt Unterstützung. «Ich denke, er braucht Hilfe vom Trainer, dem Team darum und den erfahrenen Spielern», sagte er nach dem ernüchternden 0:3 der Liverpooler gegen Manchester City in der englischen Premier League.

Wirtz, der im Sommer 2025 von Bayer Leverkusen nach Liverpool gewechselt war, gehörte bei der Pleite gegen City zu den schwächsten Liverpool-Profis. Trainer Andoni Iraola nahm den 23-Jährigen nach 66 Minuten als ersten Spieler nach der Gelb-Roten Karte für Ryan Gravenberch vom Platz.

Gerrard: «Er muss mehr tun»

Ganz so deutlich wie sein früherer Teamkollege Jamie Carragher wurde Gerrard nicht. Carragher hatte mit deutlichen Worten («Es funktioniert nicht mit Florian Wirtz») gefordert, Wirtz aus der Startelf zu nehmen. Aber auch Gerrard sagte, dass ihm möglicherweise einige Spiele auf der Bank guttun könnten.

Gerrard gab seinem früheren Mitspieler Carragher jedoch recht, dass Wirtz nicht gut genug spiele und man mehr von ihm sehen müsse. «Er muss mehr tun. Er muss sich noch etwas mehr ins Zeug legen. Er muss sich der Situation, in der er sich befindet, bewusst werden», sagte der Champions-League-Gewinner von 2005. Der frühere Leverkusen-Profi kommt bisher in 56 Pflichtspieleinsätzen für Liverpool auf sieben Treffer und elf Vorlagen.

Wirtz' beste Position sei im offensiven Mittelfeld auf der Zehn und nicht auf Außen, wo er ab und an eingesetzt wurde. «Ich glaube nicht, dass er die nötige Geschwindigkeit für die Außenbahn hat. Wenn man sich seine Zeit bei Bayer Leverkusen ansieht, hat er als Zehner Tore vorbereitet und erzielt. Und das Team war um ihn herum gebildet.»

Wirtz braucht starke Mitspieler

Vielleicht würde Wirtz besser aufblühen, wenn frühere Top-Spieler wie Sadio Mané, Roberto Firmino und Mohamed Salah noch im Team wären, meinte Gerrard: «Ich glaube, er würde besser funktionieren.» Viele namhafte Neuzugänge der vergangenen zwei Jahre wie Bradley Barcola, Alexander Isak und Hugo Ekitike konnten sich noch nicht nachdrücklich empfehlen oder fehlen verletzt. Wenn alle fit seien, dann werde sich auch Wirtz besser fühlen, meinte Gerrard.