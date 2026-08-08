Lionel Messi verliert seinen Vater: Jorge Messi stirbt nach schwerer Krankheit. Die Klinik bestätigt den Tod in der argentinischen Stadt Rosario. Die Fußballwelt zeigt ihr Mitgefühl.

Rosario (dpa) - Lionel Messi trauert um seinen Vater. Jorge Messi ist im Alter von nur 68 Jahren gestorben, wie die Klinik Centro in der argentinischen Stadt Rosario auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Aus Gründen des Datenschutzes und aus Respekt vor der Familie würden keine weiteren Einzelheiten zu den medizinischen Umständen des Todes bekanntgegeben, erklärte der ärztliche Direktor der Klinik, Carlos Mackey, in der sich Messis Vater befand, in einer Mitteilung.

Die Familie Messi hatte bereits im Juni während der Fußball-WM mitgeteilt, dass Jorge gesundheitliche Probleme habe. Woran er erkrankt war, wurde nicht veröffentlicht. Zuvor hatten argentinische Medien über seinen Tod berichtet.

Jorge Messi war von Anfang an eine prägende Figur in Messis Karriere und als sein Berater tätig. Er unterstützte Messi seit dessen Kindheit bei der Karriere und brachte ihn als Jugendlichen nach Barcelona, nachdem bei dem Spieler ein Wachstumshormonmangel festgestellt worden war. Der FC Barcelona nahm Messi in die Jugendakademie La Masia auf und übernahm die hohen Behandlungskosten. So begann die Erfolgsgeschichte des achtmaligen Weltfußballers.

«Er war immer kritisch mit mir, und das hat mich angespornt, mich ständig zu verbessern», hatte Messi über seinen Vater in einem Interview gesagt. Das habe ihm sehr geholfen. «Während meiner gesamten sportlichen Laufbahn war mein Vater in dieser Hinsicht immer an meiner Seite. Wenn ich ein Spiel beendet hatte, schrieb ich ihm, oder wir sahen uns gemeinsam ein Spiel an und tauschten uns darüber aus».

Mitgefühl der Fußballwelt: An Messis «glorreichsten Jahre» beteiligt

Die Fußballwelt drückte ihr Bedauern über Jorges Tod aus und sprach der Familie Beileid aus. «Wir sind in diesem Moment tiefer Trauer mit Respekt und Zuneigung bei Lionel, seiner Familie, seinen Freunden und seinen Angehörigen», schrieb der südamerikanische Kontinentalverband Conmebol bei X.

Auch der argentinische und der spanische Fußballverband sowie Messis Jugendverein Newell's Old Boys aus Rosario und der FC Barcelona zeigten ihr Mitgefühl.

«Jorge war die Stütze und der Mensch, der gemeinsam mit seiner Frau Celia Cuccittini die Karriere des besten Spielers aller Zeiten mit Weitsicht, Disziplin und Zuneigung begleitet hat», schrieb Newell's auf X.

Der FC Barcelona dankte «Jorge Messi für sein Engagement für unseren Verein und dafür, dass er uns die Anfänge und die glorreichsten Jahre der Fußballkarriere seines Sohnes Leo anvertraut hat». Messi spielte von 2000 bis 2021 bei den Katalanen.

Lionel Messi war nach der WM bei seinem Vater

Nach dem 0:1 von Argentinien gegen Spanien im WM-Finale war der 39 Jahre alte Messi in seine Heimatstadt Rosario geflogen, um bei seinem Vater zu sein. Nach mehr als einer Woche war er laut der Zeitung «La Nación» am 29. Juli in die USA zurückgekehrt. Dort spielt er für Inter Miami.

Schon während der WM hatte es Meldungen gegeben, dass Messis Vater schwer erkrankt sei. Der achtmalige Weltfußballer hatte nach seiner Dreierpack-Gala bei Argentiniens 3:0 gegen Algerien von schweren Zeiten gesprochen, die aber nichts mit dem Fußball zu tun hätten. Messi hatte eine sehr enge Bindung zu seinem Vater, der auch als Manager und Berater agierte.

Falschmeldung während der WM

Während der WM hatte es sogar eine Falschmeldung im TV vom Tode Jorge Messis gegeben. Die argentinische Schauspielerin und Moderatorin Florencia Peña entschuldigte sich später und beendete die Zusammenarbeit mit dem Sender Luzu TV. Die an der Falschinformation beteiligten Mitarbeiter wurden entlassen.