Barcelona (dpa) – Der FC Barcelona bleibt auch nach diesem Wochenende Spitzenreiter in der spanischen Fußball-Meisterschaft. Die Katalanen besiegten am 23. Spieltag daheim den RCD Mallorca 3:0 (1:0) und haben vorläufig vier Punkte Vorsprung auf Rekordmeister Real Madrid. Der Erzrivale tritt erst am Sonntagabend beim FC Valencia an.

Der einstige Bundesliga-Torschützenkönig Robert Lewandowski brachte die Mannschaft des früheren Bundestrainers Hansi Flick in der 29. Minute in Führung. Vor dem Treffer des 37 Jahre alten Polen hatten sich die Gastgeber im Camp Nou schwergetan.

Lamine Yamal hätte noch vor der Pause erhöhen können und tat dies dann in der 61. Minute. Auch an diesem Tor war der frühere Leipziger Dani Olmo beteiligt. Marc Bernal (83.) legte noch den dritten Treffer nach.