Bei der Niederlage von Leeds gegen Manchester City sucht Daniel Farke die Konfrontation mit dem Schiedsrichter. Nach seiner Roten Karte muss der Coach nun ein Spiel zuschauen.

London (dpa) – Der deutsche Fußball-Trainer Daniel Farke vom englischen Premier-League-Club Leeds United ist nach seiner Konfrontation mit einem Schiedsrichter für ein Spiel gesperrt worden. Das teilte der englische Fußballverband FA mit.

Farke war am vergangenen Wochenende nach der 0:1-Niederlage seines Teams gegen Manchester City wütend auf den Platz gerannt, um den Offiziellen Peter Bankes zur Rede zu stellen. Daraufhin zeigte ihm der Schiedsrichter eine Rote Karte.

Farke akzeptiert Sperre und Geldstrafe

Farke betonte, er habe den Schiedsrichter weder beleidigt noch aggressiv behandelt. Dennoch akzeptierte er die Sperre und eine Geldstrafe von umgerechnet rund 9.200 Euro (8.000 Pfund). Der ehemalige Gladbach-Trainer wird damit das FA-Cup-Spiel gegen seinen Ex-Club Norwich am Sonntag verpassen und erst am 15. März im Premier-League-Match gegen Crystal Palace wieder an der Seitenlinie stehen.

Seine Rote Karte hatte Farke nach dem Spiel scherzhaft auf die Art zurückgeführt, wie er auf den Platz gelaufen war. «Ich sehe nicht aus wie ein Schmetterling oder besonders niedlich, wenn ich laufe», scherzte er. «Ich habe meine Lektion gelernt – ich werde nie wieder joggen.»